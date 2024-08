OL ‍: Textor relance le mercato avec cette info à 100 ME

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis le début du mercato, la presse nationale s’accorde à dire que John Textor a promis de vendre pour 100 ME devant la DNCG au début de l’été. Une information démentie par le patron de l’OL sur Instagram.

De passage devant la DNCG au début du mercato, John Textor a promis à l’instance de vendre pour 100 ME de joueurs. Une promesse qui sera difficile à tenir pour le propriétaire américain de l’Olympique Lyonnais, qui a pour l’instant enregistré 34 ME de ventes grâce aux départs de Jake O’Brien, Skelly Alvero et plus récemment Mamadou Sarr. Vendre pour plus de 60 ME d’ici la fin du mercato ressemble à une mission impossible pour le club rhodanien, d’autant plus que certains indésirables tardent à faire leurs valises.

C’est notamment le cas de Rayan Cherki, Dejan Lovren, Sinaly Diomandé ou encore Anthony Lopes tandis que Maxence Caqueret, qui ne sera pas retenu, n’a pas reçu de belle proposition. La situation pourrait être alarmante voire dramatique, mais il n’en est rien selon John Textor. Réagissant à un article du média brésilien Globo sur la situation de l’Olympique Lyonnais, le propriétaire américain a calmé tout le monde sur les réseaux sociaux. Selon lui, cette histoire des 100 ME de ventes obligatoires d’ici au 31 août est une immense farce puisque l’OL ne serait pas contraint de se soumettre à une telle exigence de la part de la DNCG.

Textor affirme qu'il n'est pas obligé de vendre pour 100 ME

« Entièrement faux. Il n'y a pas une telle exigence en France » a publié sur son compte Instagram le patron de l’Olympique Lyonnais, qui dément donc l’information selon laquelle les Gones sont obligés de vendre pour 100 ME d’ici la fin du mercato. Une bonne nouvelle pour les supporters, qui peuvent aborder la dernière ligne droite du marché des transferts avec un peu plus de calme et de sérénité même si dans les faits, tous les joueurs semblent bien à vendre à l’OL comme l’a prouvé le départ totalement inattendu de Mamadou Sarr vers Strasbourg pour 10 ME. Les prochains jours seront intéressants à suivre, notamment pour voir si les paroles de John Textor sont suivies d’acte et si Lyon, en plus de garder ses meilleurs joueurs, parvient à renforcer l’effectif à la disposition de Pierre Sage.