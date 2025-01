OL ‍: Textor met un énorme bazar à Lyon

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Prêt à vendre les bâtiments du centre de formation de Olympique Lyonnais à son amie Michelle Kang, John Textor commence à sérieusement inquiéter à tous les niveaux.

Sous la pression de la DNCG, qui a prononcé une interdiction de recrutement pour le mercato hivernal et une rétrogradation à titre conservatoire en Ligue 2 en fin de saison, John Textor se plie en deux pour renflouer les caisses de l’OL. Grâce au mercato d’hiver, Lyon a déjà récupéré plus de 30 ME avec les ventes de Caqueret, Orban ou Jeffinho. Le propriétaire américain est également en passe de céder ses parts dans le club de Crystal Palace. Et ce n’est pas tout parce que Textor pourrait faire gagner encore 20 ME de plus à Eagle avec la vente d’une autre partie du club rhodanien. Après avoir déjà cédé l’OL féminin et la LDLC Arena, Textor va bientôt vendre le bail et les locaux de l'Académie à son amie de Floride Michelle Kang. Déjà propriétaire de l’OL féminin, la femme d’affaires américaine envisagerait de construire un stade autour du complexe de Meyzieu. Mais alors, que va devenir le centre de formation de l’OL, qui est basé à quelques dizaines de kilomètres du Groupama Stadium depuis 2016 ?

« C'est une énorme bêtise »



On est d'accord que le but c'est d'en tirer 20M ? Parce qu'à part ça, pour le moment, c'est une énorme bêtise... Même s'il veut rapprocher les jeunes et les pros (ce dont je doute vu son absence d'idéologie footballistique depuis le départ), y a quelque chose de comique ... (1/2) https://t.co/mpu1pnDUzx — Duluc Jean-Baptiste (@jibduluc) January 12, 2025

D’après L’Equipe, Textor aimerait construire de nouveaux bâtiments autour du Groupama Stadium afin de regrouper toute l'activité de l’OL masculin à Décines. Un projet qui reste incertain, mais que les supporters lyonnais espèrent sincèrement. « Si c'est pour remettre le centre au même endroit que les pros (une possibilité avancée dans l'article) : très bien, il était temps. Si c'est pour balancer la formation par dessus bord pour économiser sur le court terme : au secours », explique Serious Charly sur X. Même constat pour Jean-Baptiste Duluc : « On est d'accord que le but c'est d'en tirer 20M ? Parce qu'à part ça, pour le moment, c'est une énorme bêtise... Même s'il veut rapprocher les jeunes et les pros (ce dont je doute vu son absence d'idéologie footballistique depuis le départ), y a quelque chose de comique à voir Eagle vendre le centre de formation de l'OL (qui a fait sa grandeur) après avoir construit des centres d'excellence au Brésil avec l'argent de l'OL ». Si le projet de Textor avec le centre de formation de l’OL reste donc encore assez flou, tout le monde est en tout cas surpris par cette information.

Thanks @JohnTextor for the information, maybe we should have talked about it a little before … https://t.co/JucoorYhGC — Christophe Quiniou (@c_quiniou) January 12, 2025

A commencer par le maire de Meyzieu, qui a réagi à cette information qui n'est toutefois pas officielle du tout. Mais l'élu des Républicains n'a pas pu s'empêcher de la commenter, lui qui est pourrait tout de même être concerné en cas de changement majeur au niveau de l'urbanisme. « Merci pour l’info John Textor, peut-être aurions-nous dû en parler avant… », a balancé Christophe Quiniou, qui vient certainement d'apprendre par voie de presse cette possibilité.