OL ‍: Textor le rend fou, Matic veut partir ‍!

Par Corentin Facy

L’OL a officialisé ce mardi le départ de Pierre Sage et cela pourrait avoir des conséquences sur l’effectif, qui soutenait en grande majorité celui qui est désormais l’ex-entraîneur de Lyon.

Malgré un classement honorable en Ligue 1 et en Europa League et un travail remarquable depuis un an à la tête de l’équipe, Pierre Sage a été remercié ce mardi par l’Olympique Lyonnais. John Textor a une idée derrière la tête, celle de nommer Paulo Fonseca, sans club depuis son départ de l’AC Milan. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’homme d’affaires américain fait quasiment l’unanimité contre lui après cette décision, que ce soit au niveau des supporters mais aussi des observateurs. Les joueurs aussi sont sous le choc après le départ de Pierre Sage, lequel était très apprécié dans le vestiaire notamment des cadres. Et selon le journaliste Fabrice Hawkins de RMC, le départ de Pierre Sage risque d’avoir de grosses conséquences sur l’avenir de plusieurs joueurs, à commencer par Nemanja Matic. L’international serbe pourrait se laisser tenter par un départ cet hiver après cette décision choc de John Textor.

Nemanja Matic tenté par un départ de l'OL ?

Officiel : L’OL vire Pierre Sage et tout son staff https://t.co/4xY7NotPn6 — Foot01.com (@Foot01_com) January 28, 2025

« Certains joueurs de l’OL étaient assez attachés à leur entraîneur. On va notamment guetter la réaction d’un joueur comme Nemanja Matic qui ne cachait pas ces derniers jours que si Pierre Sage partait, lui aussi il pourrait partir. Il y a un intérêt de Côme, il va falloir surveiller ce qu’il va se passer au niveau de l’effectif » a commenté le journaliste dans l’After Foot. Déjà très intéresse l’été dernier et au début du mois de janvier avant de récupérer Maxence Caqueret, Côme pourrait profiter de la situation de l’Olympique Lyonnais pour revenir à la charge dans le dossier Nemanja Matic et cette fois, l’international serbe devrait être à l’écoute. Reste à voir si du côté de John Textor et de Paulo Fonseca, probable futur entraîneur des Gones, on retiendra Nemanja Matic ou au contraire, on le poussera vers la sortie afin d’économiser un très gros salaire. Les réaction des autres joueurs seront également à surveiller de près dans les jours à venir alors que personne ne s’attendait à voir Pierre Sage limogé aussi vite dans la saison.