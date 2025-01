Paulo Fonseca refuse l’OL, il en rêve

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Pierre Sage va prendre la porte à l'Olympique Lyonnais, et le nom de son successeur ne fait aucun suspense. Sauf si Paulo Fonseca venait à se demander où il mettait les pieds.

Quelle pagaille à l’Olympique Lyonnais en cette fin de mercato. Et cela ne concerne pas forcément les départs possibles mais bien le changement d’entraineur qui est annoncé comme imminent. Après un mois de janvier compliqué, Pierre Sage va prendre la porte, et en a été informé ce lundi soir par le propriétaire du club John Textor. Ce dernier discutait activement depuis un mois avec Paulo Fonseca, qu’il connait depuis 2021, et son limogeage du Milan AC fin décembre dernier. L’entraineur portugais a connu des expériences variées avec des débuts prometteurs à Donetsk et à l’AS Roma, deux bonnes saisons à Lille, mais un passage décevant au Milan AC, où il n’a pas tenu la pression et a perdu son vestiaire.

Fonseca arrive en terrain miné à l'OL

Néanmoins, les qualités de l’entraineur portugais de 51 ans ne sont pas à remettre en cause, mais les conditions de son arrivée sont ubuesques, avec un peuple lyonnais qui ne comprend pas comment Pierre Sage peut sauter après tout ce qu’il a fait, et au moment où la situation se complique, mais n’est pas désespérée. Alors, même s’ils ne veulent pas plomber la saison de leur club en plein hiver, les supporters ne vont pas laisser passer ça facilement. Et Paulo Fonseca va arriver dans un vrai bourbier, ce qui a le don de faire réagir quelques observateurs.

Bon courage à Paulo Fonseca pour oeuvrer dans ce marasme et avec John Textor au-dessus de lui.



Et le meilleur à vous deux... Il fallait être très solide pour que l'OL redonne de la fierté au peuple lyonnais vu le contexte, et vous y êtes arrivés. Respect pic.twitter.com/0DNJS0Ik6r — Arnaud Clement (@NanoClmnt) January 27, 2025

« Si je suis Paulo Fonseca, je fuis ce club où on vire un entraîneur qui a sauvé l'équipe de la relégation six mois plus tôt », recommande Alex Ribeiro, technicien de la région lyonnaise, sur X, même s’il souligne les qualités de Paulo Fonseca. « Paulo Fonseca est une bénédiction pour l'OL. Un coup exceptionnel, un entraîneur de top niveau qui coche toutes les cases pour les plus grands clubs. Et on va même pas apprécier la nouvelle parce qu'on est dégoûté de la manière dont on a dégagé son prédécesseur », a conclu l’entraineur de jeunes. Des propos confortés par le journaliste du Progrès Arnaud Clément. « Bon courage à Paulo Fonseca pour oeuvrer dans ce marasme et avec John Textor au-dessus de lui », a souligné le journaliste, pour qui Paulo Fonseca ne va pas arriver dans un climat serein au sein de l'OL, même si le Portugais en a vu d'autres avec l'ambiance électrique au Milan AC.