OL ‍: Textor enrhumé, la masterclass de Cherki

Mis à l’écart en début de saison, Rayan Cherki avait été contraint de prolonger pour réintégrer l’effectif de Pierre Sage. L’Olympique Lyonnais s’était protégé d’un départ libre en 2025. Mais de son côté, le milieu offensif avait négocié une clause particulièrement avantageuse pour son avenir.

Dans son entretien accordé à RMC la semaine dernière, John Textor était notamment revenu sur le cas Rayan Cherki. Un départ du milieu offensif reste envisageable d’ici la fin du mercato hivernal. La balle serait même dans le camp du joueur si l’on en croit le propriétaire de l’Olympique Lyonnais. « Il faudrait lui demander s’il veut finir la saison », répondait l’Américain à une question sur l’avenir de son jeune talent, qu’il avait obligé à prolonger jusqu’en 2026 en septembre dernier.

Cherki en position de force

« J'aime Rayan, je lui ai dit qu'il ne pouvait pas jouer pour nous, ni s'entraîner avec nous, s’il ne prolongeait pas, a rappelé le dirigeant. Il a un contrat longue durée parce que je l’ai mis en dehors de l’équipe. Il est revenu dans le groupe. Je l’ai vu dans les vestiaires, j’ai plaisanté avec lui et je lui ai dit : "Tu vois, regarde comme tu joues bien avec ton contrat !" Il est revenu ensuite dans l’équipe, ça se passe très bien. Donc oui j’espère qu’il veut rester. Mais personne ne l’a poussé dehors à cause de la DNCG. Il était l’un de ceux qui voulait partir. Il a finalement prolongé et il joue très bien, c’est fabuleux, c’est le football. »

L’Olympique Lyonnais se protégeait ainsi d’un départ libre l’été prochain. Mais dans le deal, Rayan Cherki n’est absolument pas perdant. Au contraire, l’international Espoirs français a bien obtenu une clause lui permettant de partir en cas d’offre à 22,5 millions d’euros, confirme RMC. C’est évidemment mieux qu’un départ en fin de contrat pour la direction rhodanienne. Sauf que le prix ressemble maintenant à une occasion en or pour ses prétendants que sont le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund. Au vu de ses performances, le Gone s’est quasiment assuré un transfert chez une formation plus ambitieuse. Un deal parfaitement négocié.