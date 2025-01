OL ‍: Cherki, un accord secret qui change tout

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL doit encore vendre cet hiver sur le marché des transferts. Plus les jours passent et plus Rayan Cherki se rapproche d'un départ. Reste à savoir quand...

A Lyon, le début d'année 2025 tourne à la catastrophe. Les résultats ne sont pas au rendez-vous en Ligue 1 et des ventes sont encore à réaliser sur le marché des transferts hivernal, sous peine d'énormes sanctions de la part de la DNCG. L'OL se démène néanmoins pour dégraisser son effectif. Certains joueurs rhodaniens ont de belles valeurs marchandes, comme Rayan Cherki. Le crack de l'OL n'est en plus pas fermé à l'idée de partir, surtout qu'il a pas mal de clubs intéressés par son profil. C'est notamment le cas en Bundesliga. En plus du Borussia Dortmund et du Bayer Leverkusen, le Bayern Munich est maintenant entré dans la danse.

Rayan Cherki, une vente se précise du côté de l'OL

Selon les informations du compte X bien renseigné Djamel, les Bavarois ont en effet accéléré ces dernières heures pour tenter le coup Cherki : « Max Eberl s’est entretenu directement avec Rayan Cherki par téléphone, lui faisant part de son admiration pour son profil, qu’il apprécie particulièrement. Le Bayern Munich souhaite réorganiser son secteur offensif et injecter du sang neuf à partir de l’été prochain. Dans cette optique, le club explore plusieurs pistes et a pris contact avec certains joueurs offensifs dès ce mercato hivernal pour tâter le terrain ». Sky rajoute de son côté ces dernières heures que Rayan Cherki pourrait quitter l'Olympique Lyonnais cet été pour un montant de transfert d'environ 22 millions d'euros. Il existe, d'après le journaliste Patrick Berger, un accord verbal secret (une option de sortie) entre le joueur et le club français, conclu lors de sa dernière prolongation de contrat en septembre. Les choses s'accélèrent donc pour l'international Espoirs français, assurément à un premier tournant de sa jeune carrière.