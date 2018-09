OL : Terrier glisse une nouvelle idée à Genesio pour son attaque

Dans : OL, Ligue 1.

Malgré le manque d’efficacité aperçu contre Nice (0-1) avant la trêve, l’animation offensive de l’Olympique Lyonnais tourne plutôt bien.

Les attaquants parviennent à se trouver et à se procurer de nombreuses occasions, ce qui facilite l’intégration de Martin Terrier. En effet, l’ancien Strasbourgeois, auteur de son premier but face aux Alsaciens, a montré de bonnes choses depuis le début de saison. Et ce même si le côté gauche n’est pas son poste favori. Le néo-Lyonnais préfère évoluer dans l’axe aux côtés d’un autre avant-centre comme Moussa Dembélé, l’un des Gones avec qu’il évolue chez les Espoirs français.

« À gauche, ce n’est pas mon poste de prédilection, mais cela m’apprend à être plus complet, à faire plus d’efforts. Je suis plus un joueur évoluant devant, mais pas seul, a décrit Terrier dans un entretien accordé au Progrès. Avec Moussa Dembélé, on a souvent été alignés ensemble en Espoirs, et l’on a été efficaces tous les deux, cela peut bien se passer avec lui à l’OL aussi. »

Terrier n’est pas inquiet

« Il y aura beaucoup de matchs à jouer et du temps de jeu pour tous, a-t-il ajouté. Je suis entouré de très bons joueurs mais ce n’est pas anodin si l’on m’a recruté. J’ai ma carte à jouer, avec un profil différent des autres attaquants. La Ligue des Champions va aussi arriver, et c’est un rêve pour moi. » En attendant de savoir si l’idée plaît à l’entraîneur Bruno Genesio, Terrier et Dembélé pourraient de nouveau être associés pendant le rassemblement des Bleuets.