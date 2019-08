OL : Tatarusanu est en colère, il veut quitter Lyon

Dans : OL, Mercato.

Venu pour être titulaire selon ses propres dires, Ciprian Tatarusanu a bien compris que le numéro 1 en place était Anthony Lopes.

A nouveau impressionnant en préparation puis lors de ses rares sollicitations dans les premiers matchs, le Franco-Portugais est parti pour une nouvelle grosse saison, et ce en dépit de ses négociations qui stagnent pour sa prolongation de contrat. Résultat, l’expérimenté gardien roumain, qui précisait à son arrivée « ne jamais avoir été autre chose que numéro 1 dans sa carrière », le prend très mal avec son caractère en acier trempé. Selon Cosmin Contra, sélectionneur national de la Roumanie, Tatarusanu souhaiterait déjà quitter l’OL pour avoir du temps de jeu dans un autre club, et ainsi éviter de connaître une saison blanche à 33 ans.

« Il a signé pour être numéro 1, ils lui ont promis que Lopes serait vendu. On lui a dit qu’il ne jouerait que les Coupes, il essaye de discuter avec la direction pour le laisser partir en prêt », a livré un Cosmin Contra visiblement bien renseigné. Une solution que le club rhodanien n’envisage pas une seule seconde, tout d’abord car il ne compte pas céder son gardien numéro 2 pour en trouver un en 10 jours, et ensuite parce qu’il a offert une belle prime à la signature au portier venu libre de Nantes, et estime avoir fait cet effort financier pour s’offrir un duo de gardiens de haut niveau. Avec forcément un mécontent dans l’affaire.