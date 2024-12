OL ‍: SOS Mikautadze, Textor prêt à une folie

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En difficulté financière, l'Olympique Lyonnais devra vendre quelques joueurs cet hiver pour assurer son avenir en Ligue 1. Une aubaine pour certains clubs comme Galatasaray. La formation stambouliote espère récupérer Georges Mikautadze au plus vite.

L'OL entrera dans une zone de turbulences en janvier. Outre un nombre élevé de matchs (Ligue 1, coupe de France, Ligue Europa), les Gones seront en plein mercato de janvier. Une échéance synonyme de nombreux achats l'année dernière mais possiblement de plusieurs ventes cet hiver. Lyon est dans le viseur de la DNCG pour la fragilité de ses comptes. Rétrogradé en Ligue 2 à titre conservatoire, le club rhodanien devra vendre des joueurs pour se maintenir à flots alors qu'il subit en plus une interdiction de recrutement et que sa masse salariale est encadrée. Rayan Cherki est le principal cadre menacé mais d'autres éléments ont tapé dans l'œil des formations étrangères.

Galatasaray lance une offensive pour Mikautadze

C'est le cas de Georges Mikautadze. Fort de 7 buts inscrits en 21 matchs, le Géorgien est monté en puissance à l'OL. Efficace, de mieux en mieux intégré dans l'équipe lyonnaise, il a été performant en Ligue 1 et en coupe d'Europe. En plus, il enchaîne les buts en sélection géorgienne. De quoi faire envie à Galatasaray. Le leader du championnat de Turquie rêve de l'attirer à Istanbul le plus vite possible après avoir manqué l'Argentin de l'AS Rome Paulo Dybala.

🚨🆕 #Galatasaray

Galatasaray continue to be linked with Napoli's Italian goalkeeper Alex Meret and Lyon's Georgian striker Georges Mikautadze. https://t.co/xWFPwYhOaT pic.twitter.com/NdhVFAR3PZ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 24, 2024

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur sur X, Mikautadze est listé dans les plans du club stambouliote au mercato en compagnie du gardien de Naples Alex Meret. Même si l'OL a besoin d'argent, Galatasaray devra être très convaincant pour boucler l'opération. L'attaquant géorgien est le successeur désigné d'Alexandre Lacazette dans le Rhône. Pressenti pour être titulaire chez les Gones la saison prochaine, Mikautadze pourrait mettre le Général sur le banc plus vite que prévu s'il continue à performer. Les Turcs devront donc être très généreux avec l'OL pour réussir ce transfert retentissant.