OL : Peter Bosz exige un grand attaquant au mercato

Dans : OL.

Le mercato de l’OL tourne pour l’instant au ralenti, mais il est prévu que Lyon accélère dans un deuxième temps.

Pour le moment, la priorité est aux départs. L’Olympique Lyonnais a d’ores et déjà bouclé le transfert de Melvin Bard à Nice pour 3 ME, et quatre joueurs pourraient suivre dans les semaines à venir. Joachim Andersen, Houssem Aouar, Thiago Mendes et Maxwel Cornet sont courtisés et ne seront pas retenus par Jean-Michel Aulas en cas de proposition satisfaisante. L’OL est dans l’obligation de vendre avant d’acheter, ce qui retarde le recrutement. Mais selon L’Equipe, il est clair que les Gones ne se contenteront pas de Damien Da Silva et d’Henrique Silva dans le sens des arrivées dans la mesure où Peter Bosz souhaite renforcer deux postes. Comme indiqué à de multiples reprises, l’entraîneur de l’OL veut un gardien afin de mettre Anthony Lopes en concurrence.

La piste la plus avancée mène au gardien de l’Ajax Amsterdam, André Onana, suspendu pour dopage jusqu’en novembre et en fin de contrat en juin 2022. Mais selon les informations du quotidien national, Peter Bosz a également l’intention de recruter « un attaquant d’envergure » afin de compenser le départ de Memphis Depay au FC Barcelone. Ces derniers jours, un statu-quo avait été évoqué avec le retour de prêt de Moussa Dembélé pour combler la perte de Memphis. Finalement, il semblerait que l’OL ait bien l’intention de recruter un cador offensif pour satisfaire Peter Bosz. Reste maintenant à voir quel profil d’attaquant l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais souhaite recruter. Il y a quelques semaines, Juninho avait confié dans une interview accordée au site officiel du club que l’objectif de Lyon était de recruter un pur ailier, rapide et provocateur. Il sera intéressant de savoir si Peter Bosz partage l’analyse de son directeur sportif, ou si l’ancien entraineur de l’Ajax Amsterdam a davantage envie de s’offrir un attaquant axial, rôle que Memphis Depay occupait à l’OL la saison dernière.