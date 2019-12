OL : Rudi Garcia ne se sent pas menacé à Lyon

Dans : OL.

A la veille d'un match décisif en Ligue des champions, Rudi Garcia a confié qu'il ne se sentait pas particulièrement en danger du côté de l'Olympique Lyonnais. Une qualification serait quand même une sacrée bouffée d'air pour le coach de l'OL.

L’avenir européen de l’OL se jouera en 90 minutes mardi soir au Groupama Stadium, Lyon ayant la possibilité de finir premier de son groupe et ainsi de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en cas de victoire face à Leipzig. Compte tenu des enjeux sportifs et financiers, Rudi Garcia sait que Jean-Michel Aulas veut plus que tout que l’Olympique Lyonnais continue sa route en C1. Mais pour le successeur de Sylvinho, il n’y a pas un danger majeur au-dessus de sa tête quel que soit le résultat face à un club allemand actuellement dans une forme éblouissante.

Interrogé directement sur sa situation personnelle, Rudi Garcia a été très clair. « Ce match ne change rien à ma situation personnelle, je ne vois pas pourquoi », a expliqué l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui ne voit pas son avenir être menacé, même en cas d’échec en Ligue des champions. Et Rudi Garcia de rappeler que depuis qu’il avait rejoint l’OL le club s’était rapproché du podium de la Ligue 1 et que cela faisait aussi partie de sa mission lorsque Jean-Michel Aulas l’a recruté. Mais du côté des supporters de l'OL, on a tout de même le souhait de rêver un peu plus longtemps en C1 quand même.