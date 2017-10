OL : Riolo félicite Génésio, plus qu'un intérimaire à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Avec quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais s’est idéalement relancé à la fois en Ligue 1 et en Europa League. Critiqué depuis le début de la saison, Bruno Génésio est enfin épargné par les critiques. Souvent dur à l’égard du coach rhodanien, Daniel Riolo l’a par ailleurs défendu sur les ondes de RMC. Selon le journaliste, l’entraîneur rhodanien est à l’origine du joli retour de Lyon et certains de ses choix forts (Fekir, Depay) ne sont pas anodins au retour en force de l’OL en Ligue 1.

« Bruno Génésio a redressé la barre : l’OL est à sa place, troisième, malgré quelques matchs ratés et des matchs nuls incompréhensibles. Lyon est sur le podium et c’est tout-à-fait normal. Bruno Génésio est-il l’homme de la situation ? C’est la question qu’on se pose depuis qu’il est là. Je crois qu’on ne le saura jamais. Car enfaite, l’entraîneur à Lyon n’est jamais vraiment responsable. Récemment, Sidney Govou disait que Jean-Michel Aulas le transforme en intérimaire permanent, et il en souffre. Génésio souffre d’un manque de légitimité et j’ai envie de lui dire : « A toi de la gagner maintenant ». Le brassard pour Fekir, la manière dont il a géré Memphis, cela prouve qu’il a du caractère et qu’il prend des décisions fortes » a-t-il lancé. Un changement de cap significatif pour celui qui n’avait cessé de critiquer l’entraîneur de l’OL jusqu’alors. Reste désormais à convaincre les supporters de Lyon que Bruno Génésio peut être l’entraîneur qu’il faut à Lyon. Soyons en certains : le derby face à Saint-Etienne sera décisif dans la quête de notoriété du coach de l’actuel troisième de Ligue 1.