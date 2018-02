OL : Riolo est sidéré par Memphis, qui ne s'intéresse pas au foot

Dans : OL, Europa League.

Memphis Depay a marqué à la fois les esprits et un but précieux ce jeudi soir face à Villarreal. Entré en jeu à un quart d’heure de la fin, l’ailier lyonnais a mis le feu avec quelques gestes fous, et un tir soudain des 25 mètres qui pourrait s’avérer capital pour la suite. Néanmoins, la performance d’ensemble du Néerlandais a de quoi surprendre, tant l’ancien de MU est parti d’emblée sur un solo de gestes techniques pas vraiment en phase avec le collectif. Et c’est surtout ce que retient Daniel Riolo après la rencontre.

« Il entre, ils sont à 2-1 ce qui n’est pas forcément un résultat super positif, et là, tu as Memphis qui entre. Lui, ça ne l’intéresse pas de bien jouer au foot, d’être présent ou de mettre des sales buts. Lui, faut qu’il rentre et qu’il mette un but venu d’ailleurs. Il ne joue que pour la rubrique Top buts. C’est incroyable », a lancé le consultant de RMC, pas surpris de voir que Bruno Genesio le met de moins en moins souvent titulaire, même si son entrée en jeu de jeudi soir a eu un réel impact sur la fin de rencontre.