OL : Riolo applaudit Genesio d'avoir déjà zappé ce mercato trop cher de l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Daniel Riolo a suivi de près le match entre l'Olympique Lyonnais et Monaco, vendredi soir au Groupama Stadium, et il a surtout apprécié le récital de Nabil Fekir. Car pour lui, ce dernier a réussi à faire oublier que les joueurs recrutés lors du dernier mercato n'étaient pas aussi forts que ceux dont Bruno Genesio disposait déjà. Et Daniel Riolo d'estimer que le coach de l'OL avait déjà compris que certains de ses renforts n'en étaient pas vraiment.

« Genesio ne dégage pas une grande sérénité. Que contrôle-t-il dans le jeu de cette équipe? Il prend toutefois des décisions. Celle de mettre des jeunes du club. Il constate, comme nous que les recrues achetées chères ne font pas grand-chose. Il parvient à entretenir la motivation, l’enthousiasme. L’équipe ne s’écroule pas quand ça ne va pas. C’est déjà ça, constate le journaliste de RMC, qui estime que Nabil Fekir a rendu un fier service à l’OL et à son coach en marquant dans les ultimes secondes. Fekir offre un très beau succès à son équipe à la 94e, c’est fort et plein d’émotions pour l’OL (...) C’est bizarre ce genre de match. On passe une super soirée malgré les énormes erreurs. Et les entraîneurs peuvent en tirer du positif (...) Genesio pensera que son équipe a un sacré caractère et qu’avec ça on peut construire et s’améliorer. Il doit surtout espérer que Fekir garde ce niveau le plus longtemps possible… »