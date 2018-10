OL : Remplacer Mariano par Dembélé, non l'OL ne s'est pas fait arnaquer !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

C'est une évidence, l'Olympique Lyonnais a été pris de court par le départ de Mariano en toute fin de mercato. Et c'est dans l'urgence que Jean-Michel Aulas s'est lancé dans des négociations avec le Celtic et Lille afin d'essayer de faire venir Moussa Dembélé et Nicolas Pépé pour faire oublier l'attaquant parti au Real Madrid. Si l'OL a réussi à faire signer le buteur de Glasgow, il a échoué à convaincre la nouvelle star de Lille. Mais, à l'heure où Dembélé fonctionne sur courant alternatif, ce que Bruno Genesio tente de corriger, l'attaquant arrivé d'Ecosse reçoit du soutien.

Ainsi, dans Le Progrès, Jérôme Rothen affirme ce samedi que l'Olympique Lyonnais a fait le bon choix en remplaçant Mariano par l'attaquant de 22 ans. « Il manquait un vrai point d’appui, un buteur mais aussi capable de donner un autre style à l’OL. Je trouve que Mariano a marqué des buts fantastiques, puis il a stagné. A cause de lui, de ses coéquipiers, des consignes ? C’est un tout. Je trouve que Dembélé a une intelligence dans ses déplacements qui devrait l’aider à bien s’entendre avec Aouar et Fekir. Il va apporter du poids devant, plus que Mariano ne pouvait le faire », fait remarquer l'ancien joueur du Paris SG désormais consultant pour RMC, notamment pour la Ligue des champions. A Moussa Dembélé de donner raison à Jérôme Rothen en enfilant les buts comme Mariano l'a fait à une époque sous le maillot de l'OL.