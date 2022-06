Le doublé Lepenant-Bassette de l'OL se complique

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Alors que l'OL a bouclé l'arrivée de Johann Lepenant, il espère toujours rafler une autre pépite du SM Caen Norman Bassette. Le jeune belge, révélation en Gambardella, sera toutefois bien plus difficile à attirer face à une concurrence italienne forte.

Un mercato Made in Normandie à l'OL. Les recruteurs lyonnais sont particulièrement attirés par le SM Caen en ce moment. La formation et le recrutement caennais sont souvent loués pour leur qualité. On peut se souvenir de pépites passées récemment dans le club comme N'Golo Kanté, Thomas Lemar ou Raphael Guerreiro notamment. L'OL ne s'y est pas trompé en venant chiper Johann Lepenant. Le jeune milieu prometteur était convoité dans toute l'Europe, choisissant finalement Lyon pour un contrat de 5 ans et un transfert estimé à 6 millions d'euros selon l'Equipe. Mais, les Gones ne comptent pas s'arrêter là avec Caen.

Concurrence rude pour Bassette, l'OL aura du mal à l'attirer

En effet, l'OL vise aussi le jeune attaquant belge Norman Bassette. Agé de 17 ans, il a crevé l'écran avec les équipes de jeunes, notamment lors du parcours des Caennais jusqu'en finale de la coupe Gambardella perdue face...à l'OL. Le potentiel de Bassette avait été cerné par les recruteurs lyonnais bien avant cette finale, mais malheureusement pour eux c'est aussi le cas d'autres clubs européens.

Parmi ceux-ci, il y a le Torino. Le dixième du dernier championnat d'Italie a même transmis une première offre à Caen, selon le journaliste spécialisé dans le mercato Gianluca Di Marzio. Les Allemands de l'Eintracht Francfort seraient aussi sur les rangs pour Bassette. Des prétendants aux profils sérieux notamment Francfort, qualifié pour la prochaine Ligue des champions, et surtout aux finances saines. Cela risque de faire grimper les enchères et de compliquer la tâche lyonnaise. L'OL doit compter ses sous et aura des réticences à mettre beaucoup d'argent sur un joueur de 17 ans qui n'a disputé qu'une rencontre de Ligue 2 dans sa carrière.