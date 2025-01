OL ‍: Rayan Cherki, une technique qui vaut 8 Ballons d'Or

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

L’excellente première moitié de saison de Rayan Cherki lui vaut de recevoir un certain nombre d’éloges. La dernière en date, celle de Jean-Michel Aulas, qui le compare... à Lionel Messi.

Lors du mercato estival 2024, l’Olympique Lyonnais n’a plus le choix : il doit vendre des joueurs pour espérer rester dans les clous des exigences de la DNCG. Des joueurs sont poussés vers la sortie, dont certains des plus attachés au club et à la région. Parmi eux, Rayan Cherki. Contraint de se trouver une porte de sortie, il fait patienter le Paris Saint-Germain pour espérer une offre du Borussia Dortmund qui n’arrivera finalement jamais. Dans les dernières heures du mercato, il refuse de négocier avec les dirigeants de Fulham, lesquels sont alors prêts à poser une grosse somme pour le recruter. Quelques jours plus tard, il prolonge son contrat et se relance grâce à la confiance de Pierre Sage. Aujourd’hui, il est un élément indispensable à la formation lyonnaise. Un état de fait qui lui permet de recevoir des éloges, notamment de Jean-Michel Aulas.

Aulas craque, Cherki est comparable à Messi

« Cherki est comparable à Messi en terme de qualité technique. »



Pour Jean-Michel Aulas, ancien président de l'OL, Rayan Cherki est de la trempe de Lionel Messi en terme de qualité technique. @BastienAL pic.twitter.com/s4QGrJHVnh — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 12, 2025

« Cherki est comparable à Messi en termes de qualité technique. Un départ de l’OL prochainement ? C’est encore un peu tôt. Il faut que Rayan exprime l’idée dans laquelle il se voit être un leader demain mais il doit également aller dans le club pour lequel il rêve de jouer », a déclaré Jean-Michel Aulas dans une interview accordée à Téléfoot. L’illustre ancien dirigeant de l’Olympique Lyonnais n’y va pas de mainmorte pour qualifier le joueur en qui il a toujours cru. Le talent de Cherki lui a permis de signer son premier contrat professionnel alors qu’il n’avait même pas encore atteint ses 16 ans. Quelques années plus tard, le numéro 18 des Gones dispose d’une très belle cote auprès des plus grands clubs d’Europe. Auteur de 5 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Rayan Cherki n’a pas tardé à faire oublier sa mise à l’écart lors du mois d’août.