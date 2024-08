OL ‍: Cherki contacté par un autre monstre allemand

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Sur les tablettes du Borussia Dortmund depuis plusieurs semaines, Rayan Cherki n'a toujours signé avec le BVB89. Et un nouveau géant de Bundesliga vient d'entrer dans la danse.

Toujours en course pour un titre olympique avec l'équipe de France de Thierry Henry, Rayan Cherki sait que son avenir ne s'inscrira plus du côté de l'Olympique Lyonnais. Le club de John Textor a besoin d'argent et le départ du joueur formé à l'OL n'est pas du tout un problème pour Pierre Sage. Cependant, l'intérêt affirmé du Borussia Dortmund tarde à se concrétiser, au point que la semaine passée, le Paris Saint-Germain a de nouveau été cité dans ce dossier, même si rien n'est venu confirmer le supposé intérêt des champions de France pour Rayan Cherki. Mais cette fois, Florian Plettenberg, le Fabrizio Romano allemand, affirme que si les choses trainent effectivement du côté de Dortmund, le RB Leipzig est désormais candidat à la signature du milieu offensif de l'Olympique Lyonnais et à même entamé les discussions avec l'entourage du joueur de 20 ans.

Cherki pour remplacer Olmo à Leipzig ?

🚨🔴 EXCL | RB Leipzig now have entered the race for Rayan #Cherki ✔️



20 y/o top talent from Lyon now a top candidate for RB in case Dani #Olmo will join FC Barcelona.



Concrete and positive Leipzig/Cherki talks have started. Price: €15-20m all-in.



⚠️ Deal with Borussia… pic.twitter.com/3upVYNHWpr — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 5, 2024

Notre confrère d'outre-Rhin précise que le club de Leipzig, quatrième du dernier championnat d'Allemagne et encore une fois qualifié pour la Ligue des champions, souhaite faire signer Rayan Cherki si Dani Olmo quitte le club et s'engage avec le FC Barcelone, comme cela est de plus en plus évoqué. Pour cela, le RB Leipzig est prêt à investir jusqu'à 20 millions d'euros pour convaincre John Textor de vendre son joueur. Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais pourrait décider de faire durer le plaisir et laisser les deux clubs allemands se livrer à une bataille financière, même les formations de Bundesliga ne sont pas réellement connues pour faire des folies au mercato. Une fois les Jeux Olympiques terminés, Rayan Cherki et ses dirigeants se mettront autour d'une table pour trouver l'accord le plus valable pour les deux camps, même si sportivement, le milieu offensif de l'OL a tout à gagner en signant à Dortmund ou à Leipzig.