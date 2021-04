OL : Rami détruit son vieux copain Marcelo

Dans : OL.

En l’absence de Jason Denayer, forfait de dernière minute, Marcelo était le patron de la défense de l’OL contre Lille dimanche soir (2-3).

Crédité d’un 4/10 par le journal L’Equipe, le défenseur brésilien a vécu une soirée pénible. Face à Burak Yilmaz, l’ex-défenseur de Besiktas a terriblement souffert comme sur le troisième but du LOSC à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Souvent en retard en raison de son déficit de vitesse, Marcelo a subi les foudres de certains supporters de l’OL après la rencontre… mais pas seulement. Via son compte Twitter, Adil Rami a également tapé sur le défenseur brésilien de l’Olympique Lyonnais. C’est de notoriété publique, les deux hommes ne s’aiment pas depuis une grosse embrouille à l’issue d’une victoire de l’OL à Marseille en mars 2018. Et la rancœur est visiblement tenace.

Interrogé sur le placement de Marcelo sur le troisième but lillois, Adil Rami a sorti la cisailleuse. « Marcelo ? Connais pas !!! Non mais blague à part… soit il joue le hors-jeu soit il anticipe la couverture. Mais écoutons les experts, c’est mieux » a lâché l’ex-défenseur de l’Olympique de Marseille, d’humeur taquine après la défaite de Lyon face à Lille dans un match au sommet de la Ligue 1. Nul doute que le champion du monde français, consultant sur RMC depuis le début de la saison, sera rapidement invité à préciser le fond de sa pensée sur le défenseur de l’Olympique Lyonnais, qui a récemment prolongé son bail dans la capitale des Gaules. Du côté des dirigeants rhodaniens, cette prestation décevante de Marcelo inquiète forcément dans l’optique de la saison prochaine. Le directeur sportif Juninho et le futur entraîneur feront sans doute le constat qu’un défenseur de calibre supérieur devra être recruté pour épauler Jason Denayer afin de nourrir de plus grandes ambitions, et notamment celle de retrouver la Ligue des Champions.