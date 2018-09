OL : Rafael se prend un énorme scud signé Grégory Schneider

Dans : OL, Ligue 1.

Tenu en échec par Caen samedi après-midi, l'Olympique Lyonnais ne s’est pas vraiment rassuré en Normandie.

Et l’équipe de Bruno Genesio ne verra pas sa cote de sympathie remonter après ce match, notamment marqué par le carton rouge de Sankoh à la suite d’une simulation assez grotesque du défenseur brésilien Rafael. Une scène qui n’a pas échappée à Grégory Schneider. Le journaliste de Libération s’est ainsi payé, sans langue de bois, l’ex-défenseur de Manchester United et l’ensemble de l’équipe de Bruno Genesio. Une équipe « embourgeoisée » selon le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe.

« Et Rafael ? Il a raison aussi ? Pendant les arrêts de jeu, il a marché sur le pied du milieu guinéen du stade Malherbe de Caen, Baissama Sankoh, qui a mimé un coup de tête en retour : le Brésilien tombe comme foudroyé et carton rouge pour Sankoh, qui a retrouvé son tourmenteur tout à son ironie - sur le mode « tu as vu, je t’ai bien baisé » - en revenant dans le couloir menant à son vestiaire après le match. Les Lyonnais sont des diables. Il y a quelque chose de l’embourgeoisement (peu de courses, pas d’intensité) qui les traverses » a lâché un Grégory Schneider en grande forme au moment de taper sur l’OL. Des déclarations qui ne devraient pas manquer de faire réagir les supporters rhodaniens…