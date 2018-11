OL-PSG : Pourquoi Aulas se régale doublement avec les Football Leaks

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Comme prévu, les révélations de Football Leaks font du bruit, d’autant plus qu’elles touchent particulièrement le PSG, pour son financement, ses méthodes de recrutement, ses primes somptueuses ou ses négociations sous la table avec l’UEFA. Il y en a un que cela n’étonne pas, il s’agit de Jean-Michel Aulas, qui a depuis longtemps le Paris Saint-Germain dans le viseur, et critique régulièrement le colossal budget du club de la capitale avec l’appui de l’état qatari.

« Il y a des révélations. Parfois, quand on en a parlé il y a quelque temps, certains ont souri, d’autres n’ont pas écouté ou fermé leur micro. Je n’ai pas d’information particulière, mais ça me paraît tellement inflationniste et tellement élevé comme information qu’on se doit, ne serait-ce que pour l’indépendance et la démocratie du football, d’y attacher un regard qui est différent de la simple information du jour », a lancé le président de l’Olympique Lyonnais à propos des différentes révélations qui touchent le PSG. Et Jean-Michel Aulas de profiter pour glisser une deuxième salve, concernant son club cette fois-ci.

L’OL n’est en effet – pour le moment – apparu nulle part dans les dossiers de Football Leaks, et c’est une très bonne chose pour lui. « Dans toutes les révélations de la semaine de Football Leaks, Lyon n’apparaît pas, Lyon est propriétaire de son stade… », a confié le dirigeant rhodanien, fier d’avoir anticipé de futurs problèmes de financement par la construction d’un stade estampillé OL à 100 %.