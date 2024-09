OL ‍: Pierre Sage s'attaque à ses pseudos-stars, ça fait mal

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, l'OL a pris le meilleur sur Toulouse. Mais que ce fut dur encore une fois pour les hommes d'un Pierre Sage agacé par le comportement de certains de ses joueurs.

L'OL s'est sorti du piège toulousain ce dimanche. Les Gones pourront remercier Malick Fofana, buteur en toute fin de rencontre. A la pause, Pierre Sage a dû hausser le ton dans le vestiaire afin de garder tout son groupe concerné. L'entraineur lyonnais commence d'ailleurs à en avoir marre de certaines attitudes qui nuisent au groupe selon lui. D'ailleurs, il n'a pas manqué de le dire à la fin du match. Georges Mikautadze, muet ce dimanche, est notamment concerné, même s'il n'est pas le seul.

Pierre Sage loin d'être satisfait

👀 | Pierre Sage fait le point sur ses attaquants. 💬🤔 #TFCOL pic.twitter.com/zgvvyhqXNt — DAZN France (@DAZN_FR) September 29, 2024

Sur l'antenne de DAZN au sortir de la rencontre, Pierre Sage a en effet lancé un message cinglant à son groupe, dont ses attaquants : « A la pause ? On a reparlé du souci défensif qu'on avait et c'est pour ça qu'on est repassé en 4-2-3-1. On avait du mal à gérer leurs deux joueurs en soutien de l'attaquant. Dans nos temps de possession, on avait pas de courses et on cherchait la profondeur. Ensuite, j'ai parlé des attitudes qui me sortaient par les yeux. Mikautadze ? Je lui ai dit de se mettre au service de l'équipe pour le pressing et que l'équipe allait lui rendre à un moment. Je pense qu'il a compris. J'ai mieux aimé sa seconde période défensivement, ça va venir à partir du moment où ils travaillent et ils ont le bon état d'esprit ». Si l'OL peut bien évidemment mieux faire, le club rhodanien vient d'enchainer un deuxième succès de rang après celui dans la semaine en Europa League face à l'Olympiakos. Prochaine rencontre pour les Gones : jeudi soir prochain, toujours en C3 sur la pelouse des Glasgow Rangers. Un déplacement qui s'annonce périlleux.