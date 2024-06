OL ‍: Pierre Sage diplômé, Lyon soulagé

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Entraîneur de l’OL depuis novembre 2023, Pierre Sage a redressé la barre après un début de saison catastrophique des Gones. Confirmé à son poste, il a reçu une bonne nouvelle ces dernières heures.

L’histoire d’amour entre l’Olympique Lyonnais et Pierre Sage est partie pour durer. Arrivé dans une situation d’urgence en tant qu’intérimaire fin novembre, le jeune technicien a su redresser la barre alors que les Gones étaient lanterne rouge et en grand danger dans la course au maintien. Son travail a permis à Lyon de remonter petit à petit jusqu’à terminer à la 6ème place qualificative pour l’Europe en fin de saison. Conservé dans ses fonctions par John Textor assez rapidement, l’homme de 45 ans a obtenu son BEPF (Brevet d'Entraîneur de Football Professionnel) ces dernières heures, comme l’a confirmé l’OL sur son compte X.

Nouvelle saison, nouvelles ambitions pour Pierre Sage

🤩 Félicitations à notre coach Pierre Sage qui termine brillamment cette saison historique en décrochant son BEPF ! 👏🔴🔵 pic.twitter.com/mzg1Lo4zoF — Olympique Lyonnais (@OL) June 27, 2024

Une excellente nouvelle pour la formation rhodanienne qui s’évite ainsi des amendes envers la LFP puisque tout entraîneur n’ayant pas ses diplômes a un coût après un certain nombre de matchs disputés (25.000 euros par rencontre). Après une première pige délicate et dans un climat tendu, Pierre Sage peut préparer sa première saison complète dans la peau d’un entraîneur ayant permis à l’OL de retrouver des couleurs, atteignant la finale de la Coupe de France et rejoignant les équipes qualifiées pour la Ligue Europa. Pour la première fois depuis trois saisons, l’OL goûtera au parfum des soirées européennes et comme très souvent ces dernières années, il espèrera performer en Europe pour retrouver sa vraie place sur le moyen terme.