OL ‍: Pierre Sage a évité la guerre dans le vestiaire

Par Corentin Facy

Invité à tirer un bilan de cette première partie de saison, Pierre Sage s’est dit satisfait de la gestion de son effectif et du comportement de ses joueurs, dont l’attitude a été saluée par l’entraîneur de l’OL.

Pierre Sage doit composer avec un effectif pléthorique cette saison. L’été dernier, les Gones ont recruté Niakhaté, Mikautadze, Zaha, Tessmann ou encore Veretout sans beaucoup dégraisser. Un cadeau empoisonné pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, car il n’est jamais évident de gérer un effectif avec trop de joueurs. Les temps de jeu sont cruciaux pour garder tout le monde sous pression et pour ne pas perdre des joueurs en route, lesquels sont ensuite tentés d’instaurer une mauvaise ambiance dans le vestiaire.

Pierre Sage a néanmoins été exemplaire dans sa gestion de l’effectif en concernant un maximum de joueurs, notamment grâce à l’Europa League. Invité par la chaîne officielle de l’OL à tirer un bilan sur cette première partie de saison, le technicien de 45 ans a justement souligné l’excellente relation qu’il entretenait avec ses joueurs et la mentalité exemplaire de ceux-ci. « Ma plus grande fierté ? Très honnêtement, c’est la relation avec les joueurs parce qu’elle est très positive au vu du nombre de joueurs que l’on a dans l’effectif » a expliqué l'entraîneur de l'OL avant de poursuivre.

Pierre Sage est ravi de l'attitude de ses joueurs

« Je pensais que le problème allait être beaucoup plus difficile à gérer mais au final, que ce soit le club, les joueurs et le staff, tout le monde a fait en sorte que le climat soit très bon. Les résultats ont aussi contribué à cela. Un temps de jeu pour le maximum de joueurs, c’est important pour garder ce climat et pouvoir durer. C’était important aussi sur le plan physiologique car avec trop de fatigue, on aurait eu des blessés et quand tu as blessé, ce sont des cercles vicieux qui s’installent » a analysé Pierre Sage, qui tentera de gérer tout aussi bien son effectif en 2025. Les qualifications en Europa League et en Coupe de France vont permettre à l’entraîneur de l’OL de continuer son turn-over et ainsi contenter un maximum de joueurs, chose primordiale pour garder une cohésion importante dans le vestiaire.