OL : Pierre Ménès redoute une sanction XXL pour Lyon !

Dans : OL.

Samedi après-midi, le coup d’envoi de la seconde mi-temps du match entre Lyon et Nice a été décalé de 15 minutes en raison des nombreux fumigènes craqués dans les travées du Groupama Stadium.

Dans les prochains jours, l’Olympique Lyonnais connaîtra sa sanction. Et si une amende est inévitable après de telles perturbations, le club rhodanien peut également craindre la fermeture de certaines tribunes. D’autant que pour Pierre Ménès, lequel a évoqué ce sujet sur son blog, la Ligue sera intransigeante afin de marquer son autorité, après avoir été plutôt clémente à l’égard de l’OM et du Stade Vélodrome suite aux incidents durant le match Marseille-Lyon il y a deux semaines.

« Vous connaissez ma position depuis vingt ans au sujet des « fumis ». Je voudrais qu’on m’explique ce qu’il y avait de festif dans le fait de voir des joueurs incommodés par la fumée, dans le fait d’interrompre le match parce qu’on ne voyait plus rien… En tout cas, si les supporters ont trouvé ça formidable, évidemment le club n’est pas du tout de cet avis. Et je pense que la Ligue, qui a été d’une clémence inouïe après Marseille-Lyon, va s’occuper du cas de l’OL. On va voir quelles sanctions vont être prises » a estimé Pierre Ménès, pas forcément optimiste pour l’Olympique Lyonnais dans ce dossier. Pour l’OL, il faudra attendre mercredi soir pour connaître les sanctions prononcées par la Ligue…