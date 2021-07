OL : Lyon piégé par l'Ajax pour Onana ?

Dans : OL.

André Onana semble proche de signer à l'Olympique Lyonnais, du moins si l'OL trouve un accord avec l'Ajax Amsterdam. Aux Pays-Bas, on pense que le club néerlandais a un atout qui peut tout changer.

Après avoir rapidement avancé dans ce dossier, puisque depuis dix jours il se dit qu’André Onana est prêt à rejoindre l’Olympique Lyonnais lors de ce mercato, les négociations entre Juninho et Marc Overmars s'éternisent, l’Ajax Amsterdam semblant avoir un appétit financier féroce dans ce dossier. Même si le gardien international camerounais n’a plus qu’une année de contrat avec le club néerlandais, et que durant cette prochaine saison il est suspendu jusqu’en novembre pour dopage, puis partira en janvier jouer la Coupe d’Afrique des Nations, Amsterdam ne veut pas le brader et reste ferme face à l’OL. Mais selon le site sportif néerlandais Soccernews.nl, derrière tout cela, il se pourrait bien qu’Overmars veuille se servir de l’Olympique Lyonnais pour finir par trouver un accord avec André Onana afin que ce dernier prolonge son contrat d’une ou deux saisons supplémentaires .

Depuis plusieurs mois André Onana a été cité comme proche de plusieurs clubs, notamment Chelsea, le FC Barcelone ou bien encore Arsenal, mais avec ses soucis de dopage, tout le monde a tourné le dos, au moins provisoirement, au portier de l’Ajax dont la valeur est passée de 30 millions d’euros à 10 millions d’euros. Afin d’essayer de maintenir son portier à niveau sur le plan financier, les dirigeants du club néerlandais ont donc tenté en vain de lui offrir une ou deux saisons supplémentaires. Cependant, le fait que les énormes cylindrées européennes ne soient plus en course et que seul l’Olympique Lyonnais soit entré dans la danse est considéré comme un atout du côté d’Amsterdam. « Au moment où Lyon reste le seul club à vouloir contracter Onana, l'Ajax peut profiter du manque d'intérêt de l'élite européenne pour mener encore des négociations fructueuses avec Onana », annonce le média néerlandais, qui pense que Marc Overmars titille l’orgueil du joueur avec cette offre de Lyon afin qu’il accepte de prolonger au moins un an de plus afin de réapparaître dans les radars des plus grands clubs européens. Un scénario qui a du sens, même si Lyon a un atout majeur avec Peter Bosz sur son banc.