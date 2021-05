OL : Paulo Fonseca à la place de Rudi Garcia ?

Dans : OL.

Le départ de Rudi Garcia en fin de saison n'est pas encore officiel, mais l'Olympique Lyonnais aurait pourtant proposé à Paulo Fonseca, le coach de la Roma, de lui succéder la saison prochaine.

Agé de 48 ans, Paulo Fonseca sera remplacé par José Mourinho la saison prochaine sur le banc de l’AS Rome. Mais si l’on croit le quotidien sportif portugais Record, l’entraîneur de 48 ans ne restera pas longtemps sans travail. En effet, Jean-Michel Aulas et Juninho auraient directement contacté Paulo Fonseca, et ce dernier serait actuellement en pleine réflexion concernant la proposition transmise par l’Olympique Lyonnais de remplacer Rudi Garcia. Ce dernier arrive en effet à la fin de son contrat sans que pour l’instant une prolongation lui soit proposée. Bien évidemment, il ne faut pas compter sur la direction de l’OL pour confirmer que Paulo Fonseca est effectivement en pole position pour prendre la place de Garcia, qui était lui aussi passé par la Roma (puis par l’OM) avant de débarquer à Lyon, JMA étant plutôt du genre énervé quand le départ de Rudi Garcia est annoncé comme d'ores et déjà acquis.

De son côté, FootMercato a contacté des proches de Fonseca afin de savoir si l’intérêt supposé de Lyon était sérieux, mais aucune confirmation n’est venue. Parmi les autres rumeurs évoquées ces derniers jours, il y avait eu Robert De Zerbi, désormais annoncé proche avec Donetsk, ou plus récemment Laurent Blanc, qui pourrait revenir en Ligue 1 après un bref passage au Qatar. Mais ces négociations en cours avec Paulo Fonseca pourraient rapidement tuer le suspense, même s'il n'est pas certain que les supporters lyonnais soient emballés par cette signature de l'entraîneur portugais.