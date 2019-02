OL : Pas emballé par la star de l'OL, le Barça a refusé Benzema

Dans : OL, Liga, Mercato, Ligue 1.

Transféré au Real Madrid en 2009, Karim Benzema aurait pu quitter l’Olympique Lyonnais un an plus tôt. En effet, le quotidien espagnol Marca révèle ce mardi que l’international français avait été tout proche de signer en faveur du FC Barcelone, en 2008. Un accord avait même été trouvé entre le joueur et le club catalan, qui avait ainsi envoyé son secrétaire technique de l’époque Txiki Begiristain pour boucler le deal. Mais alors que tout était en place pour la signature de la pépite lyonnaise à Barcelone, un revirement de situation inattendu s’est produit…

Contre toute attente, le Barça a totalement changé d’avis au dernier moment, s’appuyant sur le ressenti de son secrétaire technique Txiki Begiristain. Lequel n’aurait pas été emballé par l’image que renvoyait Benzema, très nonchalant à l’époque et qui ne regardait pas ses interlocuteurs dans les yeux. De plus, le dirigeant catalan avait de gros doutes sur l’entourage du joueur, et a finalement demandé à sa direction de creuser d’autres pistes. C’est ce qui a été fait puisqu’un an plus tard, Zlatan Ibrahimovic débarquait au Barça… tandis que Karim Benzema signait au Real Madrid. Onze ans plus tard, nul doute que le club catalan a quelques regrets au vu de la carrière exceptionnelle de « KB9 » au Real Madrid.