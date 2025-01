OL ‍: Pas assez Sage, il va prendre la porte

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor a déjà décidé du sort de Pierre Sage, qui ne respecte pas assez les consignes d'Eagle sur le plan de l'utilisation des joueurs, pour garder sa place à l'OL.

Sous ses airs d’homme enjoué, toujours positif et pour qui rien n’est impossible, John Textor reste un requin de la finance qui se plonge dans le football. Et s’il a une chose que l’Américain a bien compris dans le monde du ballon rond, c’est à quel point le poste d’entraineur est fragile. Malgré les succès récents, Botafogo a très souvent changé de technicien dès qu’une mauvaise série avait lieu. Ce fut pareil à Molenbeek, qui a vu les entraineurs défiler notamment la saison dernière l’année de la relégation en D2 belge. Pour le moment, Pierre Sage fait de la résistance à Lyon. Mais le « pour le moment » est bien de mise. Car selon les informations du Quotidien du Sport, il ne fait aucun doute que le propriétaire de l’OL n’a qu’une envie, celle de faire sauter Pierre Sage dès que l’opportunité se présentera.

L'épisode Zaha, Textor n'a pas oublié

⏮️ C’était le 19 octobre 2004, à Istanbul... 🇹🇷



À la 55e minute, l’ouverture du score splendide par la légende... face à Fenerbahçe 😍 pic.twitter.com/Z8rrYPI1Mq — Olympique Lyonnais (@OL) January 21, 2025

C’était déjà le cas à des moments importants de sa première année, que ce soit en raison d’un mauvais résultat ou d’une opportunité pour faire signer un technicien plus réputé. Mais selon le média français, c’est surtout le fait que Pierre Sage ne soit pas vraiment raccord avec la stratégie de l’OL et même de Eagle, qui va coûter sa tête au technicien tricolore confirme de son côté L'Equipe. John Textor aurait par exemple voulu que Wilfried Zaha soit plus utilisé, pour mettre en avant le coup que l’Américain avait tenté en le faisant venir de Galatasaray. Mais l’ancienne star de Crystal Palace n’a jamais eu sa chance, et n’a rien fait pour la mériter selon Pierre Sage. Le 0-0 concédé contre Toulouse, et la phase négative de l’OL actuellement, ont été les signaux déclencheurs pour Pierre Sage, qui sauf nouveau miracle avec une deuxième partie de saison en boulet de canon, n’échappera pas à la porte dans les prochaines semaines.