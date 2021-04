OL : Paris qualifié, Aulas soulagé pour la France

Dans : OL.

Mardi soir, le PSG s’est qualifié avec la manière pour les demi-finales de la Ligue des Champions au détriment du Bayern Munich.

Malmenés au match aller à l’Allianz Arena, les coéquipiers de Neymar et de Kylian Mbappé ont livré un grand match retour au Parc des Princes, malgré la courte défaite (0-1). Dernier club français encore en lice en coupe d’Europe, le PSG permet à la France d’engranger de précieux points au coefficient UEFA et de conforter la cinquième place de la Ligue 1 derrière la Premier League, la Liga, la Bundesliga et la Série A mais devant le Portugal ou encore la Russie. Un immense soulagement pour Jean-Michel Aulas, lequel n’a pas manqué de féliciter le Paris SG et plus précisément Nasser Al-Khelaïfi après la qualification francilienne contre le Bayern.

« Bravo au président Nasser, au coach et à tous les joueurs du PSG, qui offrent à la France une Qualification en 1/2 finale de la CL et les points au classement UEFA qui nous permettent de conforter la 5ème place de la France #MercietBravo » a publié sur Twitter Jean-Michel Aulas, qui ne manque jamais de féliciter publiquement le Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaïfi après les grandes soirées européennes du club de la capitale. Reste maintenant à voir si le PSG sera en mesure d’aller au-delà des demi-finales dans cette Ligue des Champions, alors que se profile à l’horizon un match contre le vainqueur de la double confrontation entre Manchester City et le Borussia Dortmund. Le match retour se dispute ce mercredi soir après la courte victoire (2-1) des hommes de Pep Guardiola à l’aller en Angleterre.