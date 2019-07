OL : Ce Lyonnais rapporte des millions d'euros, il est très convoité

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Ndombele, Mendy… Cet été, l’Olympique Lyonnais va réaliser des plus-values énormes sur le marché des transferts. Grâce au management de Jean-Michel Aulas bien-sûr, mais également grâce au talent de Florian Maurice, lequel parvient chaque année à dénicher de grands talents à moindre coût pour renforcer l’Olympique Lyonnais. Un flair qui n’a pas échappé aux cadors européens puisque selon les informations de L’Equipe, un grand club anglais souhaiterait recruter le patron de la cellule de recrutement des Gones.

Mais Florian Maurice a d’autre touches en Europe… et en France. La preuve, un club français souhaiterait l’attirer pour en faire son directeur sportif. L’identité de ce club n’a pas filtré, mais cela prouve que Florian Maurice est ultra-convoité. Une position de force qui pourrait bien être utile à l’ancien joueur de l’OL, au moment où les Brésiliens Juninho et Sylvinho vont logiquement tenter d’avoir le plus d’influence possible dans les décisions sportives, notamment en période de mercato. Du côté de Jean-Michel Aulas, on est évidemment conscient de la chance d’avoir Florian Maurice dans ses rangs. Et on peut compter sur le président rhodanien pour trouver les mots afin de conserver encore longtemps son patron du scouting…