LdC : Le PSG sort le Bayern comme un grand d'Europe

Dans : Ligue des Champions.

Au Parc des Princes, le Bayern Munich bat le PSG 1-0

But pour le Bayern : Choupo-Moting (40e)

PSG qualifié

Malgré sa courte défaite à domicile (0-1), le PSG s'est qualifié aux dépens du Bayern Munich à la faveur de sa victoire à l'aller. Paris a livré un gros match, mais a manqué de réussite avec les poteaux de Neymar. Sans conséquence et l'aventure continue.

Bousculé comme rarement à l’aller malgré la victoire 3-2, le PSG était bien décidé à ne pas se laisser marcher sur les pieds, histoire de ne pas tout miser sur les performances de Keylor Navas pour s’en sortir. Cela donnait lieu à une belle bataille ouverte où chaque équipe avait sa chance. C’était le Paris SG qui se montrait de loin le plus dangereux, avec notamment les montants touchés à trois reprises par Neymar. Une frappe du gauche en angle fermée repoussée par Neuer avec l’aide de son poteau (26e), puis un tir splendide pleine barre après un festival à l’entrée de la surface (38e), et surtout un tir de près qui touchait encore le montant malgré une passe idéale de Mbappé (39e). Forcément, les Dieux du football faisaient payer au PSG cette maladresse dans la finition, et Choupo-Moting, encore lui, poussait de la tête au fond des filets un ballon qui passait proche de la ligne de but (0-1, 40e). A la pause, Paris pouvait clairement se mordre les doigts de se retrouver mené après avoir sorti une solide première période, et le Bayern n’était plus qu’à un but de la qualification.

Après cette première période folle, la seconde était d’un tout autre acabit. Le PSG avait tendance à reculer, mais sans concéder trop d’occasions. Résultat, malgré cette situation toujours sur le fil avec le spectre de l’élimination en cas de but encaissé, les Parisiens tenaient bon jusqu’au bout leur court avantage, avec une belle gestion des dernières minutes. De quoi entrevoir avec sérénité la qualification et une nouvelle présence dans le dernier carré après avoir sorti le champion d’Europe en titre.