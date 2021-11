OL : Paqueta peut regarder Mbappé dans les yeux

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Lucas Paqueta sera l'un des atouts majeurs de l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir contre l'OM au Groupama Stadium. Le joueur brésilien est attendu pour ce choc de Ligue 1.

Deux semaines après une séquence un peu agaçante du côté de Rennes, où on l’avait vu faire un caprice de gamin pour tirer un penalty alors que l’Olympique Lyonnais était mené 4-0, Lucas Paqueta doit se faire pardonner des choses, même si les supporters de l’OL sont toujours en extase devant le joueur brésilien. Rien de tel qu’une rencontre sous haute tension contre l’Olympique de Marseille pour permettre à l’ancien Milanais de montrer que son faux-pas en Bretagne n’était qu’un mauvais souvenir. Face à l’OM, Peter Bosz compte sur un Lucas Paqueta au sommet de son art, et si c’est le cas, alors Lyon peut espérer s’imposer. Ancien joueur des deux clubs, Sonny Anderson est invité à parler de son compatriote dans L’Equipe, et pour le Brésilien il est clair qu’avec Lucas Paqueta le club rhodanien a un cador, confiant qu’il en pensait de même de Dimitri Payet du côté de Marseille.

Lucas Paqueta au niveau de Mbappé

Pour Sonny Anderson, les deux sont dignes d’un Kylian Mbappé. « Sur leurs performances cette saison, ils sont tous les deux au niveau de Mbappé, ils ont la même influence que lui sur leur équipe. Ils sont très importants sur le terrain, car ils font mieux jouer les autres. On voit beaucoup de stars arriver au PSG et on est contents d’avoir deux très grands joueurs comme ça dans deux autres clubs du championnat, explique celui qui est désormais consultant de BeInSports. Je suis content que Paqueta fasse rêver tout le monde à Lyon. Paqueta est davantage capable de récupérer énormément de ballons et il a une protection de balle incroyable, il garde bien le ballon au pied. Il est ensuite capable de trouver des solutions avec son pied gauche. Il peut aussi jouer en appui, aller dans la surface de réparation. »