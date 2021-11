OL : Paqueta met Neymar et les Brésiliens à l’amende !

Dans : OL.

Par Baptiste Mulatier

Unique buteur à Montpellier dimanche (1-0), Lucas Paqueta a une nouvelle fois sauvé l’OL. Et le Brésilien soigne ses statistiques déjà impressionnantes en 2021.

Depuis le départ de Memphis Depay l’été dernier, Lucas Paqueta a pris le leadership de l’attaque lyonnaise. Il est incontestablement l’homme fort de l’OL depuis le début de saison. Déplacé par Peter Bosz à plusieurs postes, en faux neuf, en 10 ou à droite, l’international brésilien performe presque à chaque fois. Dans un couloir dimanche à Montpellier, c’est encore lui qui a fait la différence en ajustant Jonas Omlin à la 17e minute d’une tête puissante, après qu’un tir d’Islam Slimani sur la barre lui soit revenu dessus. Cette saison en Ligue 1, en plus de son influence évidente sur le jeu lyonnais, il a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives en 15 journées. Au niveau statistiques, Lucas Paqueta est dans la lignée de sa deuxième partie de saison dernière. Il est tout simplement le joueur le plus décisif dans deux catégories de joueurs.

Paqueta impliqué sur 21 buts, aucun Brésilien ne fait mieux

21 - Lucas Paqueta a été impliqué dans 21 buts en L1 en 2021 (14 buts, 7 assits), aucun autre milieu de terrain ne fait mieux dans l’élite cette année. C’est le + haut total pour un joueur brésilien parmi les 5 grands championnats européens sur la période. JogaBonito. @OL pic.twitter.com/iAOEtcL0YP — OptaJean (@OptaJean) November 28, 2021

En 2021, Lucas Paqueta est en effet impliqué dans 21 buts en Ligue 1. Il a fait trembler 14 fois les filets et délivré 7 passes décisives à ses partenaires. Selon le spécialiste des statistiques, Opta, le joueur de l’OL est donc le joueur le Brésilien le plus décisif de l’année parmi les cinq grands championnats. Devant donc Neymar, Vinicius Junior, Raphinha, Gabriel Jesus, Richarlison ou d'autres. Aucun milieu de Ligue 1 ne fait également aussi bien que Lucas Paqueta sur cette même période. Lucas Paqueta brille, marche sur l'eau. A ce rythme, si l'OL remonte au classement, il pourra même viser le trophée du joueur de la saison en Ligue 1.