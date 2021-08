OL : Ici Londres, le clan Aouar repéré au mercato

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Houssem Aouar est toujours sur le départ à l'OL, et il discute même avec Tottenham.

Rares sont les clubs à avoir totalement bouclé leur marché des transferts à une semaine de la fin. Cela promet une dernière ligne droite complètement folle, et l’OL comme Tottenham sont concernés. Le club lyonnais compte effectuer encore quatre opérations au minimum après l’achat de Xherdan Shaqiri. A commencer par la vente de Maxwel Cornet, mais aussi celle d’Houssem Aouar. Longtemps annoncé dans le viseur de clubs comme Arsenal, le Real Madrid et la Juventus, le numéro 8 lyonnais n’a toujours pas trouvé de point de chute, alors que Peter Bosz ne semble vraiment pas enclin à le conserver cette saison. Un changement d’air pourrait donc être bénéfique pour tout le monde, mais encore faut-il lui trouver un point de chute. Tottenham, qui tente de conserver Harry Kane, est en revanche beaucoup plus tenté par du mouvement au milieu de terrain. Tanguy Ndombélé s’est vu indiquer la sortie, mais l’international français sera difficile à céder avec son encombrant salaire.

Concernant Houssem Aouar, c’est Sky Sports qui révèle que le clan Aouar a discuté tout récemment avec les dirigeants du club londonien. Pour le moment, rien n’est avancé, mais l’intérêt est réel, et il faudra que cela se concrétise prochainement entre les deux clubs. Mais l’OL sera à l’écoute des offres autour de 20 ME, pour un joueur qui était encore estimé à quasiment 50 ME il y a un an de cela. Mais une année moribonde et l’absence de Coupe d’Europe ont fait disparaitre l’international français des radars. A deux ans de la fin de son contrat, Aouar a en tout cas bien envie de découvrir autre chose, même si passer une saison de plus à l’OL peut aussi lui permettre de rebondir. En tout cas, l’OL a besoin d’une belle vente si il veut recruter Sardar Azmoun (Zénith) ou Benjamin Bourigeaud (Rennes).