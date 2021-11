OL : Paqueta réclame la fin de la blague à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A l'heure où l'Olympique Lyonnais se doit de redresser la barre en Ligue 1, Lucas Paqueta a clairement fait comprendre à Peter Bosz qu'il ne fallait pas trop jouer avec son poste.

Après l’épisode de Rennes-OL, Lucas Paqueta espérait pouvoir se remettre dans le bon sens en Championnat à l’occasion de la réception de Marseille dimanche dernier devant les supporters lyonnais. On connaît la suite de l’histoire. Cependant, selon L’Equipe le Brésilien a moyennement accepté que pour cette rencontre face au club phocéen, Peter Bosz le place dans une position d’attaquant de pointe afin de remplacer poste pour poste Moussa Dembélé. L’entraîneur néerlandais de l’Olympique Lyonnais a voulu confier le numéro 9 à Lucas Paqueta en l’absence du joueur français, mais l’ancien joueur de l’AC Milan goûte très peu ce poste et le fait que Bosz insiste. « Paqueta n’a pas vraiment apprécié, et c’est un euphémisme, de voir son nom couché en 9 contre l’OM alors qu’il comptait enfin redescendre au milieu (…) Il accepte les autres positions, pas celle de la pointe », explique Hervé Penot, qui pense que Lucas Paqueta a désormais gain de cause.

Paqueta joueur du mois d'octobre en L1 veut retrouver son poste

Joueur du mois d'octobre, merci à tous ceux qui ont voté ! Je continuerai à travailler et à faire de mon mieux pour ce club. 🔵🔴🙏🏽 ALLEZ @ol @Ligue1UberEats pic.twitter.com/usz07iV9DZ — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) November 22, 2021

Pour le match de ce dimanche face à Montpelier, et même si Moussa Dembélé est de retour, mais loin d’être à 100%, Peter Bosz a retenu la leçon et le message du joueur brésilien, lequel sera positionné à son poste habituel, tandis qu’Islam Slimani sera titulaire à la pointe de l’attaque lyonnaise. « Bosz sait l’irritation de Paqueta et cela ne paraît pas une bonne idée de poursuivre dans cette voie (…) Il aurait pu expliquer à Paqueta que ce n’était qu’une question de jour avant le retour de Dembélé comme numéro 1 à ce poste. Mais il était inutile de se le mettre à dos », précise le journaliste du quotidien sportif. Revenu à sa position coutumière, Lucas Paqueta va devoir démontrer que son exigence est normale, mais si l'Olympique Lyonnais retrouve Paqueta à son niveau habituel, alors le club de Jean-Michel Aulas n'aura pas de soucis à se faire.