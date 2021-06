OL : Orkun Kokcu, 1er choix de Bosz au mercato ?

Dans : OL.

Le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais connaît évidemment bien le football néerlandais et c'est à Feyenoord que Peter Bosz souhaite recruter Orkun Kokcu.

Agé de 20 ans, et déjà international avec la Turquie après avoir fréquenté les sélections jeunes avec les Pays-Bas, Orkun Kokcu a débuté à Groningen avant de rejoindre Feyenoord en 2014. Sous contrat avec le club néerlandais jusqu’en 2025, le milieu de terrain plaît à de nombreux clubs, et forcément son talent n’a pas échappé à Peter Bosz, désormais en charge de l’Olympique Lyonnais. Cela tombe bien, le Corriere dello Sport et TMW affirment que le club de Jean-Michel Aulas s’est effectivement positionné sur Orkun Kokcu, remplaçant vendredi soir lors du match entre l’Italie et la Turquie.

Mais dans ce dossier, Juninho aura fort à faire, car d’autres clubs sont également attentifs aux performances du joueur turc, et notamment Arsenal, l’AC Milan et surtout l’AS Rome. Le club dirigé par José Mourinho aurait même « un avantage » concernant la possible signature d'Orkun Kokcu lors de ce mercato. Même s'il a connu quelques soucis cette saison dans le championnat des Pays-Bas, avec une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant 2 mois, le milieu de terrain de Feyenoord a tout de même une valeur estimée à 12 millions d'euros. Et si l'intérêt de plusieurs gros clubs ce confirme, ce prix ne baissera pas.