OL : Onana flatté par l’intérêt de Bosz !

En quête d’un gardien doté d’un excellent jeu au pied, Peter Bosz aimerait faire venir à l’OL son ancien rempart de l’Ajax, André Onana.

Suspendu pour dopage jusqu’au mois d’octobre, André Onana sera en fin de contrat en juin 2022 avec l’Ajax Amsterdam. Pour ces deux raisons, son prix est attractif, ce qui pousse l’Olympique Lyonnais à se pencher sur sa situation au mercato estival. De plus, Peter Bosz connaît parfaitement l’international camerounais, et aimerait beaucoup le recruter. Un choix qui interroge à l’OL, où Anthony Lopes est solidement installé depuis de longues années. « Est-ce pour concurrencer Antho Lopes ? C’est un peu étrange, même s’il n’a pas fait une grande saison l’année dernière » a par exemple souligné Sidney Govou dans les colonnes du Progrès ce mardi. Quoi qu’il en soit, l’OL apprécie André Onana et cet intérêt est réciproque selon Sky Italia.

Suspendu jusqu'en octobre et à la CAN en janvier

Le média affirme qu’André Onana est intéressé par le projet de l’Olympique Lyonnais et qu’il est particulièrement flatté par l’intérêt de son ancien entraîneur, Peter Bosz. Vraisemblablement, les deux hommes s’apprécient beaucoup et cette relation privilégiée pourrait jouer dans le choix final d’André Onana, également courtisé par l’Inter Milan pour préparer l’après-Handanovic. Pour en revenir au prix que l’Ajax Amsterdam réclame pour lâcher le Camerounais, un chèque de 8 ME devrait suffire. On comprend mieux pourquoi l’OL se penche sur le dossier malgré la présence d’Anthony Lopes dans son effectif. Il y a quelques jours, Marseille avait également été associé à André Onana. Les Phocéens ont finalement pris un autre chemin en choisissant Pau Lopez, prêté avec une option d’achat à 15 ME par l’AS Roma de José Mourinho. Quant à André Onana, précisons pour être complet qu’il devrait disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec son pays du Cameroun en février 2022.