OL : Onana à Lyon, il ne comprend pas pourquoi

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a transmis à André Onana, le gardien de but de l'Ajax Amsterdam, une offre de contrat. C'est évidemment une pierre dans le jardin d'Anthony Lopes. Et certains comprennent mal ce choix.

On l’a appris samedi, à la demande de Peter Bosz Juninho a noué des contacts avec André Onana, l’actuel gardien de but de l’Ajax Amsterdam, lequel est à un an de la fin de son contrat avec le club néerlandais. Cette annonce a surpris pas mal de monde dans la mesure où Anthony Lopes a encore deux ans d’engagement avec l’Olympique Lyonnais, club où il est définitivement le chouchou des supporters. De plus, l’OL a décidé cette saison de faire revenir Rémy Vercoutre afin d’apporter une nouvelle manière de travailler aux gardiens de but de Lyon. Dans les colonnes du Progrès, Sidney Govou ne masque pas son étonnement devant ces négociations en cours entre l’OL et le gardien de but international camerounais.

« Il semble qu’il y ait une demande du staff pour un nouveau gardien. Est-ce pour concurrencer Antho Lopes ? C’est un peu étrange, même s’il n’a pas fait une grande saison l’année dernière. Onana est un gardien de grande qualité, on ne voit pas beaucoup de clubs qui mettent en concurrence deux gardiens de ce niveau. C’est peut-être aussi une anticipation pour le futur, d’autant que Onana ne pourra pas jouer avant novembre puis partira à la CAN », fait remarquer l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais, qui se demande, comme d’autres, si cela ne risque pas de perturber l'actuel gardien de but de l'OL. Cependant, rien n'est signé avec André Onana, et Anthony Lopes peut encore dormir tranquille, même s'il a probablement entendu le message que fait passer Peter Bosz.