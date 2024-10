OL ‍: « ‍on s'est fait voler cette victoire ‍», il menace Lyon

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Fort de trois succès de rang, l'OL voudra en enchaîner un quatrième contre Nantes dimanche. Cela ne sera pas facile vu le bon niveau affiché par les Canaris. La tâche sera aussi durcie par les tensions existantes entre les deux clubs.

Nantes ne sera pas l'assurance d'une promenade de santé pour les Lyonnais. Mal en point la saison passée, le FCN réalise un début de saison très encourageant. 7es de Ligue 1, les Canaris proposent un jeu séduisant avec un Johann Lepenant inspiré au milieu. Si le joueur prêté par l'OL ne sera pas présent à Lyon en vertu d'une clause, les hommes de Pierre Sage auront un autre élément à négocier : la rancune nantaise. Les Canaris et surtout leur entraîneur Antoine Kombouaré n'ont pas oublié le dernier Nantes-OL du 7 avril dernier. Menés d'un but, les Lyonnais avaient renversé la situation en fin de match pour s'imposer 1-3. Buteur ce soir-là, Lacazette avait fait polémique en adressant un coup de coude à Nathan Zézé.

Kombouaré veut faire payer l'OL

Le capitaine lyonnais n'avait pas été exclu alors que le jeune nantais était en sang et qu'il avait subi un KO. La clémence du corps arbitral avait « scandalisé » Antoine Kombouaré à l'époque. Toujours sur le banc nantais 6 mois plus tard, le Kanak ne s'est pas calmé. Il vient dans le Rhône revanchard, ayant une dent contre les joueurs et le staff de l'OL. En conférence de presse, il les a jugé arrogants dans la victoire d'avril dernier.

« C’est une équipe qui a du vice et beaucoup d’expérience. Elle est capable aussi de beaucoup provoquer des fautes chez l’adversaire, de mettre une grosse pression sur l’arbitrage aussi. J’ai encore en travers de la gorge ce que j’ai vécu la saison passée ici. Pour moi, c’est inacceptable. Il ne faudra pas répondre aux provocations, parce que ce qu’il s’est passé avec Nathan (Zézé) qui prend un coup de coude… Après, c’est facile de m’appeler en semaine, mais on s'est fait voler cette victoire. Le rôle de l’arbitre est important, car il y aura de la tension. Nous, on n’ira pas là-bas en victime, ça m’est resté en travers de la gorge. Et en plus, ils n’ont pas eu la victoire modeste. J’ai encore des images de leur banc, les entraîneurs qui sont venus provoquer. Moi, je n’aime pas ça. Il faut être respectueux. En plus, tu as eu l’avantage de l’arbitrage… », a t-il lâché en conférence de presse.

Une attaque directe envers son homologue Pierre Sage. Le technicien de l'OL lui a répondu devant les journalistes, préférant calmer le jeu et baisser la tension d'avant-match. « Sur le terrain, lorsque l’incident s’est produit, j’ai dit à Antoine Kombouaré que je ne pensais pas que c'était intentionnel. Je reste sur cette position. Si c'est une manière de lancer le match, tant mieux, mais ce n’est pas ma façon de faire. Pour lancer un match, il suffit d'engager », a t-il indiqué. Les efforts de Pierre Sage n'empêcheront pas ce Lyon-Nantes d'avoir une tonalité différente cette année.