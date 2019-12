OL : Nzonzi vers la Chine plutôt qu'à Lyon ?

Dans : OL.

Ciblé par l'Olympique Lyonnais, Steven Nzonzi semble avoir l'embarras du choix lors du mercato d'hiver. Et c'est désormais la Chine qui se place sur la route de l'OL.

Parmi les nombreuses pistes de l’Olympique Lyonnais pour se renforcer lors du marché hivernal des transferts, le nom de Steven Nzonzi est revenu très régulièrement. Le milieu de terrain plaît au staff de l’OL, même si ses récentes prestations avec l’AS Rome et désormais Galatasaray, où il a été prêté, ne sont pas flamboyantes non plus. Suspendu il y a deux semaines par le club stambouliote pour un motif disciplinaire non dévoilé, il semble également que Steven Nzonzi et certains de ses coéquipiers ont du mal à se faire payer. Autrement dit, tout laisser penser que le champion du monde tricolore est proche de quitter Galatasaray pour un nouveau challenge.

Nzonzi entre Lyon, la Premier League et la Chine

Et c’est dans ce cadre que l’Olympique Lyonnais s’est lancé dans l’opération pour convaincre Steven Nzonzi de revenir en France dix ans après avoir quitté Amiens pour Blackburn. Cependant, selon FootMercato, outre Everton, qui pourrait également faire une offre à la Roma pour le milieu de terrain français, c’est surtout la concurrence chinoise qui débarque en force dans ce dossier. Trois clubs, dont un de Shanghai, seraient entrés en contact avec l’AS Rome pour connaître les conditions de la venue de Steven Nzonzi. La petite histoire ne dit pas si parmi ces clubs chinois, il y a celui du Beijing Guoan entraîné par un certain Bruno Génésio. A Nzonzi et Rome de désormais faire le bon choix.