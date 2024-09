OL ‍: Nuamah a fait un bras d'honneur à Textor

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Après un mercato estival plus que mouvementé, l'Olympique Lyonnais n'est pas parvenu à vendre autant qu'il aurait aimé. Sur X, le principe du « loft » est vivement critiqué.

Cet été, l'Olympique Lyonnais a fait couler beaucoup d'encre. Désormais pratique coutumière, plusieurs joueurs de l'effectif, considérés comme indésirables par la direction du club, ont été placés dans ce qui est appelé aujourd'hui un « loft ». Ces derniers s'entrainent alors à l'écart du groupe dans l'unique but de garder la forme le temps d'être vendu. Mais si les conséquences d'une telle mise à l'écart sur la valeur marchande de ces joueurs sont évidentes, cela n'a pas empêché John Textor et David Friio, le directeur sportif lyonnais, de laisser ces joueurs loin du groupe. Au final, ceux avec qui le club espérait pouvoir faire une grosse vente ne sont même pas partis et les 100 millions d'euros promis à la DNCG sont bien loin.

L'attitude de l'OL critiqué sur X

La façon dont ça a traité certains joueurs pendant ce mercato, validé par des supporters qui pensent que c’est acceptable parce que tu prends 300K. Un contrat, c’est à deux. Entre lofts et forcing pour signer ailleurs, j’aimerais pas vous avoir en managers. — Sofiane (@___Sofiane) August 31, 2024

Depuis toujours, le principe du loft est vivement critiqué. Quand le Paris Saint-Germain s'est adonné à cette pratique, la direction a fait l'objet de véhémences particulières. Même si cette habitude se poursuit, à l'OL, ça ne passe toujours pas. Pour Sofiane, chef éditorial chez Winamax TV et supporter lyonnais, les critiques à l'égard des joueurs qui ne voulaient pas partir pour respecter leur contrat à Lyon sont plus qu'étonnantes. « La façon dont ça a traité certains joueurs pendant ce mercato, validé par des supporters qui pensent que c’est acceptable parce que tu prends 300K. Un contrat, c’est à deux. Entre lofts et forcing pour signer ailleurs, j’aimerais pas vous avoir en managers », explique-t-il d'abord sur son compte X.

Il utilise en outre l'exemple d'Ernest Nuamah. Le joueur est arrivé la saison dernière en tant que très grand espoir, mais n'a pas encore réussi à faire son trou. La faute à la direction et à sa gestion du joueur, selon Sofiane. « Un parmi d’autres mais particulièrement content pour Nuamah qui fait ce qu’il veut. Transfert phare il y a à peine un an que tu veux jeter parce que ta gestion est bidon. C’est la bonne poire du club qui mérite beaucoup plus de soutiens que de moqueries », conclut-il. Pas sûr que la direction soit du même avis maintenant que le mercato est fermé. Pour rappel, Nuamah était proche de s'engager à Fulham suite à un accord entre les deux clubs, mais le joueur n'a pas souhaité quitter l'OL, lequel veut s'y imposer cette saison.