OL ‍: Nuamah à Everton, le prix enfin dévoilé

Par Guillaume Conte

L'OL est sur le point de vendre Ernest Nuamah en Premier League, sans réaliser non plus un incroyable jackpot financier selon des sources anglaises.

Les journées importantes s’enchainent à l’Olympique Lyonnais par rapport au marché des transferts. Maxence Caqueret est sur le départ, et un autre joueur qui n’est pas un titulaire dans la formation de Pierre Sage va faire ses valises. Il s’agit d’Ernest Nuamah, qui avait déjà été tout proche de signer à Fulham l’été dernier, mais avait finalement fondu en larmes et disparu au moment de passer la visite médicale, assurant vouloir continuer à l’OL et s’y imposer. Six mois plus tard, le Ghanéen n’a pas réussi son opération séduction, et il est invité avec encore plus d’insistance à se trouver un nouveau club. C’est chose faite avec l’accord total quasiment trouvé avec Everton pour faire signer Ernest Nuamah, révèle Foot Mercato.

Un prix inchangé six mois plus tard

Une signature qui rapproche énormément l’ailier lyonnais d’un premier séjour en Premier League. Et qui permet encore une fois à l’Olympique Lyonnais de libérer de la place dans la masse salariale, et d’effectuer une nouvelle belle vente, comme demandée par la DNCG. Selon le Liverpool Echo, deux autres clubs étaient sur les rangs, avec Brentford et Fulham à nouveau, mais ils n’ont pas pu s'aligner sur l’offre d’Everton. Qui ne serait pas non plus incroyable puisqu’elle atteindrait 19 millions d’euros, soit quasiment le montant que les Cottagers voulaient débourser l’été dernier. Une perte financière évidente pour l’OL, qui avait déboursé 28 millions d’euros pour le faire venir du Danemark via Molenbeek. Mais l’heure est à la vente, et les espoirs étaient minces de le voir exploser, un an et demi après son arrivée et avec un profil qui ne convient pas à la formation rhodanienne.