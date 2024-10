OL ‍: Nantes va taper Lyon là où ça fait mal

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Avant son déplacement sur le terrain de l’Olympique Lyonnais dimanche, le FC Nantes se montre confiant. Les coéquipiers de Nicolas Pallois ont bien observé les Gones et pensent avoir repéré une faiblesse dans leur secteur défensif.

Le FC Nantes marque le pas. Après un début de saison convaincant, les Canaris viennent d’enchaîner trois matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1. Rien d’inquiétant à ce moment de la saison. Mais cette série ne permet pas d’aborder le déplacement à Lyon dans les meilleures conditions. Pas de quoi affecter la confiance de Nicolas Pallois. En conférence de presse, le défenseur central s’est montré optimiste, notamment grâce à un point faible identifié du côté de l'Olympique Lyonnais.

Lepenant sera transféré, Kombouaré s’en prend à l’OL https://t.co/q5nPvhEBzu — Foot01.com (@Foot01_com) October 4, 2024

« On est sur deux matchs nuls, il va falloir prendre des points lors du déplacement à Lyon, a annoncé l’ancien Girondin. Je pense que c'est une belle équipe mais il y a possibilité de faire quelque chose. Des regrets sur les matchs contre Angers (1-1) et Saint-Etienne (2-2) ? Non, c'est passé et on n'a pas perdu. On a commis de petites erreurs qu'il faut gommer. Je pense que dans l'ensemble, au niveau du jeu c'est pas mal, on se crée des occasions. Après il faut vraiment être efficace devant et gommer ces détails qui coûtent cher. »

L'OL jugé fébrile derrière

« (…) On va faire un bon déplacement à Lyon et prendre des points. Je pense que beaucoup de monde a regardé leur match contre les Glasgow Rangers (victoire 1-4 jeudi en Ligue Europa). On sait que c'est une très belle équipe offensivement, ils ont de grosses qualités. Mais après il y a aussi pas mal d'espace dans leur dos donc on va tout faire pour… Là on a bien travaillé cette semaine, on va bien préparer le match », a prévenu Nicolas Pallois, pas certain de figurer dans le onze d'Antoine Kombouaré au Groupama Stadium.