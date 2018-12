OL : Nabil Fekir plombe l'OL, les chiffres ne mentent pas

Dans : OL, Ligue 1.

Titulaire contre Rennes mercredi soir au Groupama Stadium (0-2), Nabil Fekir a encore livré une prestation décevante. Depuis son retour du Mondial, l’international français est méconnaissable, ce dernier ralentissant plus qu’autre chose le jeu de l’Olympique Lyonnais. Une méforme confirmée par les chiffres distillés par Le Progrès. Inquiet, le quotidien régional pointe, dans un premier temps, le nombre de minutes jouées par Nabil Fekir en Ligue 1 depuis le début du championnat. Et le constat est implacable puisque le capitaine rhodanien a joué seulement 564 minutes… contre 1166 minutes à la même période l’an dernier.

Surtout, son influence sur le jeu de l’OL est quasiment réduite à néant. La preuve, Nabil Fekir n’a marqué que deux buts en Ligue 1 cette saison, contre 11 l’an dernier après 16 journées de championnat. « Par ailleurs, Fekir subit moins de faute cette saison en L1 : 1,9 faute par match contre 3,4 la saison dernière. De plus, Fekir n’a plus joué deux matchs entiers d’affilée depuis octobre » souligne Le Progrès. Seul point positif pour le natif de Lyon : son efficacité en Ligue des Champions, avec déjà 2 buts et 2 passes décisives sur la scène européenne. Mais clairement, ce bilan est largement insuffisant...