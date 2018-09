OL : Moussa Dembélé, c'est le buteur qu'il fallait à l'OL !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Entraîneur de l’Equipe de France espoirs, Sylvain Ripoll est sans doute l’un des mieux placés pour présenter Moussa Dembélé.

Et pour cause, l’ex-entraîneur de Lorient a fait de la dernière recrue de l'Olympique Lyonnais son joueur de base en attaque. Recruté pour 22ME en provenance du Celtic Glasgow, Moussa Dembélé va apporter son « sang-froid et sa détermination » à l’équipe de Bruno Genesio selon Sylvain Ripoll, lequel est clairement emballé par la signature de son meilleur joueur dans un championnat compétitif. Et qui plus est dans une équipe disputant la Ligue des Champions…

« Ce qu’il va apporter au jeu offensif lyonnais ? Sa capacité à garder les ballons, à faire remonter le bloc, l’agressivité dont il fait preuve à l’approche du but, son adresse redoutable dans les seize mètres adverses, son sang-froid et sa détermination devant les cages. Maintenant, au niveau de l’animation offensive, il va aussi devoir s’adapter. Ce n’est peut-être pas ce qui était son quotidien au Celtic. Mais il a cette faculté à s’adapter pour apporter un vrai plus » a confié l’entraîneur des Bleuets dans les colonnes de France Football. Plutôt intéressant à Caen, Moussa Dembélé espère rapidement inscrire son premier but avec l’OL. Dès ce mercredi soir contre Manchester City ? Cela marquerait les esprits.