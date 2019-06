OL : Deux en un, Riolo cartonne Lopes et défend Aulas !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Présent en conférence de presse mardi, Jean-Michel Aulas a glacé l’ambiance dans le dossier Anthony Lopes.

En effet, le président lyonnais a démenti tout accord pour la prolongation de contrat du Portugais, indiquant même qu’il ne s’alignerait pas sur les demandes jugées excessives de l’entourage du joueur en ce qui concerne son futur salaire. Dès lors, un transfert semble envisageable pour Lopes, dont le contrat expire dans un an puisque JMA a clairement indiqué que son gardien devra prolonger ou partir cet été. Une position très ferme que Daniel Riolo a salué sur l’antenne de RMC.

« Aulas ne veut pas prolonger Lopes à n’importe quel prix, il a absolument raison. Cela reste un gardien, il ne va pas mettre tout le budget sur ce poste. Ils ont craqué les agents d’Anthony Lopes. C’est un top player, mais il n’a pas révolutionné le poste non plus, il faut se calmer. De tout de façon, ce ne sera pas un transfert facile à faire car le marché des gardiens est faible. Et puis, combien de clubs vont accepter ses demandes salariales ? » a commenté le journaliste de l’After Foot, pour qui Jean-Michel Aulas a bien raison de hausser le ton dans le dossier Anthony Lopes. D'autant que selon lui, le Portugais aura du mal à trouver un meilleur club que Lyon, capable de lui offrir le salaire exigé par ses agents.