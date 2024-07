OL ‍: Moise Bombito à Lyon, ça bloque ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL est en discussions depuis plusieurs jours avec les Colorado Rapids pour le transfert de l’international canadien Moise Bombito. Mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé et le dossier est en stand-by.

Après avoir recruté Moussa Niakhaté en provenance de Nottingham Forest pour 30 millions d’euros, l’Olympique Lyonnais n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Une recrue inattendue a été finalisée avec Georges Mikautadze, volé à l’AS Monaco sur le gong et qui va renforcer une attaque déjà bien fournie. Pierre Sage ne perd toutefois pas à l’esprit que c’est avant tout son milieu de terrain et sa défense qui ont besoin de renforts et la seule venue de Niakhaté ne suffit pas à le combler puisque l’OL est toujours en discussions avec les Colorado Rapids pour l’international canadien Moise Bombito.

Depuis plusieurs semaines, des négociations ont lieu avec l’écurie américaine mais à ce jour, aucun accord n’a été trouvé. Le site Give Me Sport fait un point sur le dossier et confirme que l’Olympique Lyonnais souhaite toujours recruter Moise Bombito, notamment dans le but de compenser le potentiel départ à venir de Jake O’Brien, lequel est très courtisé en Premier League. Aux yeux de David Friio, le profil de Moise Bombito est parfait, à savoir un jeune joueur à fort potentiel et qui apprendra aux côtés de joueurs plus expérimentés tels que Niakhaté et Caleta-Car. Mais pour l’heure, les négociations patinent avec Colorado puisque la première offre de l’OL, d’un montant de 3,5 millions d’euros a été refusée par le club américain.

Un joueur de l'OL pour débloquer le deal ?

Lyon a fait savoir oralement qu’il était prêt à monter jusqu’à 5 millions d’euros, mais cela ne suffira pas non plus à faire craquer les Colorado Rapids, qui comptent profiter de la superbe Copa America réalisée par Moise Bombito avec le Canada pour faire grimper les enchères. Actuellement, des discussions sont en cours afin que l’OL puisse inclure un joueur dans la transaction, lequel ferait le chemin inverse et permettrait aux Gones de boucler l’affaire sans remettre trop d’argent au pot. Aucun nom n’a filtré mais c’est à priori vers cette solution que l’on s’oriente afin de décanter la situation car du côté de John Textor, on ne souhaite pas lâcher plus d’argent dans ce dossier, après avoir finalisé les transferts de Niakhaté et de Mikautadze pour un total avoisinant les 50 millions d’euros hors bonus.