OL : Miralem Pjanic, encore un énorme coup pour Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, l'Olympique Lyonnais est en mesure de faire revenir un troisième joueur qui a marqué l'histoire récente de l'OL.

Le mercato de l’OL semble s’inscrire sur mode revival, puisque pendant que la cellule recrutement bute sur pas mal de dossiers nouveaux, notamment aux Pays-Bas, ce sont les joueurs déjà passés par Lyon qui semblent vouloir revenir à « la maison ». Après avoir obtenu les signatures d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, laissés libres respectivement par Arsenal et le Bayern Munich, c’est du côté du Barça que Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ont prévu de frapper. Non pas pour faire revenir Samuel Umtiti, lequel a portant l’ADN Olympique Lyonnais mais semble déjà promis au Stade Rennais, mais pour recruter Miralem Pjanic, le milieu de terrain international bosnien de 32 ans. Recruté par le FC Barcelone pour 60 millions d’euros à la Juventus en 2020, le joueur formé à Metz est déjà poussé vers la sortie, le club catalan l’ayant prêté la saison passée au Besiktas. L’ancien milieu de Lyon, où il était resté de 2008 à 2011 avant de signer à la Roma, a encore deux ans de contrat avec le Barça, mais Joan Laporta est disposé à faire un effort.

Pjanic à l'Olympique Lyonnais, l'OL a contacté le Barça

Selon le célèbre journaliste espagnol Gerard Romero, qui s’exprimait sur sa chaîne Twitch, l’Olympique Lyonnais aurait contacté les dirigeants barcelonais afin de connaître les conditions financières d’un transfert de Miralem Pjanic, dont la valeur est estimée à un peu moins de 10 millions d’euros par le site Transfermarkt. Pour mémoire, lorsque Barcelone avait recruté Pjanic en 2020, dans le cadre d'un deal avec la Juventus qui impliquait Arthur, l'équipe espagnole avait mis une clause libératoire de 400 millions d'euros pour l'international bosnien. Deux ans plus tard, cette clause est évidemment totalement oubliée. Ces dernières semaines, le nom de Miralem Pjanic avait également circulé du côté de l'Olympique de Marseille, mais l'OL a visiblement un coup d'avance.