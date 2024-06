OL ‍: Minteh a tranché, Newcastle le transfère en urgence

Suite à un prêt convaincant au Feyenoord Rotterdam, Yankuba Minteh a attiré l’attention de nombreuses écuries. Parmi ses courtisans, l’Olympique Lyonnais était prêt à débourser 47 millions d’euros sur son transfert. Mais l’ailier gambien a refusé l’invitation et oblige Newcastle à le vendre dans la précipitation.

Pour l’Olympique Lyonnais, le feuilleton Yankuba Minteh (19 ans) est bel et bien terminé. La persévérance du club rhodanien n’a pas suffi puisque l’ailier sous contrat avec Newcastle, qui sort d’un prêt réussi au Feyenoord Rotterdam, a refusé la proposition. Plus tôt dans la semaine, le sixième de Ligue 1 avait pourtant fait un grand pas vers la signature du Gambien. Son offre estimée à 47 millions d’euros semblait faire le bonheur des Magpies. Il faut dire que l’écurie anglaise a besoin de vendre le plus vite possible.

Afin de respecter les règles financières de la Premier League, qui imposent un certain équilibre sous peine de recevoir de lourdes sanctions, Newcastle doit absolument enregistrer des ventes avant la fin du mois de juin, souligne The Telegraph. Un transfert de Yankuba Minteh à l’Olympique Lyonnais aurait fait les affaires des Magpies. Mais après le refus de l’international gambien, l’équipe entraînée par Eddie Howe s’estime encore capable de vendre son joueur pendant le week-end.

🔴🔵🩺 Moussa Niakhaté has completed medical in Lyon and he’s set to sign as new OL player later tonight.



Contract until June 2028 confirmed.



Niakhaté will officially be unveiled as new OL player from #NFFC early next week. pic.twitter.com/VkrFTEZxNj